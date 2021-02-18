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В январе Азербайджан сократил производство автомобилей на 50%

В январе Азербайджан сократил производство автомобилей на 50% На 1 февраля этого года запасы готовой продукции составили 213 единиц
Инфраструктура
18 февраля 2021 г. 12:11
В январе Азербайджан сократил производство автомобилей на 50%

В январе этого года в Азербайджане произведены машины и оборудование, прочие транспортные средства, автомобили, прицепы и полуприцепы на 22,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов в годовом сравнении сократилось на 1,9%, прочих транспортных средств - на 66,7%, а машин и оборудования возросло на 23,5%.

В январе было произведено 96 единиц легковых автомобилей или на 50% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года. На 1 февраля этого года запасы готовой продукции составили 213 единиц.

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Версия на английском языке Azerbaijan cuts car production by 50% in January
Версия на азербайджанском языке Yanvarda Azərbaycan avtomobil istehsalını 50 % azaldıb

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