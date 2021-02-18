В январе Азербайджан сократил производство автомобилей на 50%

На 1 февраля этого года запасы готовой продукции составили 213 единиц

В январе этого года в Азербайджане произведены машины и оборудование, прочие транспортные средства, автомобили, прицепы и полуприцепы на 22,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов в годовом сравнении сократилось на 1,9%, прочих транспортных средств - на 66,7%, а машин и оборудования возросло на 23,5%.

В январе было произведено 96 единиц легковых автомобилей или на 50% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года. На 1 февраля этого года запасы готовой продукции составили 213 единиц.