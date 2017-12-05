В Варшаве обсудили "Конвенцию о прямом железнодорожном сообщении"

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ С 27 ноября по 1 декабря в Варшаве (Польша) состоялась Третья сессия Международной конференции по принятию текста "Конвенции о прямом железнодорожном сообщении".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

По информации, в работе сессии приняли участие делегации из 22 государств-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Азербайджан был представлен на мероприятии делегацией во главе с начальником юридического отдела АЖД Ниджатом Гулиевым. В состав делегации вошли старший советник отдела по вопросам законодательной и правовой экспертизы Администрации президента Айхан Алмамедов, начальник финансового управления АЖД Фуад Сафаров и его заместитель Азад Гусейнов.

В конференции также приняли участие представители Южной Кореи, Европейского Союза, Межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам и Комитета ОСЖД. На сессии обсуждался основной текст конвенции, дата и повестка дня IV сессии международной конференции.

По итогам длительных обсуждений и голосования большинство статей раздела "Комитета ОСЖД" конвенции были утверждены. Принято решение провести IV сессию Международной конференции в Варшаве 26-30 марта.