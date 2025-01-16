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В Узбекистане пройдет Форум по мультимодальному транспорту

В Узбекистане пройдет Форум по мультимодальному транспорту В Узбекистане планируется организация Форума по мультимодальному транспорту.
Инфраструктура
16 января 2025 г. 11:23
В Узбекистане пройдет Форум по мультимодальному транспорту

В Узбекистане планируется организация Форума по мультимодальному транспорту.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на X заседании руководителей таможенных служб Организации тюркских государств в Баку.

"В рамках сотрудничества с Альянсом логистических центров и грузоперевозчиков тюркских государств мы планируем организовать Форум по мультимодальному транспорту в Узбекистане в мае этого года. Мы были бы рады пригласить вас на это важное мероприятие", - отметил он.

По его словам, в рамках исполнения решения, принятого на последнем заседании руководителей таможенных служб ОТГ, было проведено несколько экспертных встреч, по итогам которых был согласован ряд документов.

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Версия на английском языке Multimodal Transport Forum to be held in Uzbekistan in 2024
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda bu il Multimodal Nəqliyyat Forumu keçiriləcək

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