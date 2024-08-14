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В Узбекистане обсуждены вопросы развития Среднего коридора 

В Узбекистане обсуждены вопросы развития Среднего коридора  .
Инфраструктура
14 августа 2024 г. 11:59
В Узбекистане обсуждены вопросы развития Среднего коридора 

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов обсудил с представителями крупных предприятий, работающих в стране, вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

Отмечается, что в МИПТ состоялся круглый стол по вопросам осуществления грузоперевозок по транспортным коридорам и повышения экспортного потенциала. В диалоге приняли участие министр Лазиз Кудратов, глава Минтранспорта Ильхом Махкамов, представители АО "Узбекистон темир йуллари", а также руководители более 40 крупных предприятий, работающих в сфере экспорта, транспорта и логистики в стране.

“Обсуждены вопросы развития транспортных коридоров, используемых для экспортных поставок товаров, в частности Транскаспийского коридора, и создания всесторонне комфортных условий для экспортной деятельности”, - говорится в информации.

По итогам круглого стола определены задачи по реализации рациональных предложений, представленных руководителями предприятий. С этой целью МИПТ совместно с Минтранспорта подготовит "Дорожную карту" с указанием конкретных сроков реализации и ответственных исполнителей.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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Версия на английском языке Uzbekistan discusses development of Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda Orta Dəhlizin inkişafı məsələləri müzakirə olunub

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