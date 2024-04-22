В Узбекистане обсудят новый транспортный коридор из Беларуси в Пакистан через Центральную Азию

В узбекском городе Термез 23 апреля состоится первая международная встреча представителей транспортного сектора для обсуждения вопросов развития международного транспортного коридора "Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан" с в

В узбекском городе Термез 23 апреля состоится первая международная встреча представителей транспортного сектора для обсуждения вопросов развития международного транспортного коридора "Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан" с выходом к портам Индийского океана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Узбекистана.

"Данный международный мультимодальный транспортный коридор является стратегически важным звеном в соединении стран СНГ со странами бассейна Индийского океана через Южную Азию. Во встрече примут участие руководители транспортных ведомств, руководителей транспортных ведомств, транспортно-экспедиторских компаний и бизнеса", - отметили в ведомстве.

В Минтрансе отмечают, что данная встреча обещает быть плодотворной и может стать важным шагом на пути к укреплению экономических связей и развитию транспортной инфраструктуры в регионах.

В программу мероприятий также включено ознакомление с деятельностью “Termez Cargo Centre”, учитывая важность данного центра в обработке грузов, следующих транзитом через Узбекистан.

Как сообщалось, в рамках транспортного форума стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в ноябре 2023 года состоялось подписание документов по транспортным коридорам Беларусь—Россия—Казахстан—Узбекистан—Афганистан—Пакистан и Россия—Каспийское море—Туркменистан—Узбекистан—Кыргызстан.