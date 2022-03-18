Бакметрополитен вносит изменения в усиленный режим работы в дни праздников

В дни празднования Новруза в усиленный режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены соответствующие изменения.

В дни празднования Новруза в усиленный режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены соответствующие изменения.

Об этом Report сообщили в структуре.

По информации, 19-22 марта планируется организовать работу по сменному графику с привлечением дополнительной рабочей силы на станциях, близких к центру города, местах праздничных прогулок и проведения различных мероприятий.

С учетом потока и плотности пассажиров в праздничные дни особое внимание будет уделено оптимальному графику передвижения поездов. Для этого в электродепо "Нариманов" прибудут дополнительные поезда, которые при необходимости выпустят на линию.

19-20 марта на станции "Ичеришехер" пассажирам представят шоу-программу, посвященную празднику Новруз. Кроме того, в течение двух дней на 4-х станциях будут проходить концерты. 19-22 марта на станции "Ичеришехер" будут продемонстрированы ретро-вагоны.

В Азербайджане с завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз. Нерабочие дни начинаются с 19 марта и продлятся до 27 марта включительно.