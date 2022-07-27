В Уджаре реконструируется дорога, которой пользуются около 30 тысяч жителей

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует в соответствии с 4-й технической категорией автомобильную дорогу Мусюслю-Тезе Шильян-Баргюшад-Багбан-Юхары Шильян-Боят-Газьян, протяженностью 28,5 км, пролегающую по территории, где

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструирует в соответствии с 4-й технической категорией автомобильную дорогу Мусюслю-Тезе Шильян-Баргюшад-Багбан-Юхары Шильян-Боят-Газьян, протяженностью 28,5 км, пролегающую по территории, где проживает 29 тысяч человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство.

Дорожное полотно и покрытие дороги были деформированы вследствие многолетней эксплуатации, возникли рытвины, уменьшилась ширина плечевых участков.

В соответствии с проектом, старое дорожное покрытие заменяется. Для восстановления земляного полотна и подъема осевших участков дороги проводятся работы по выравниванию. Затем будут проведены работы по укладке асфальта. Согласно строительным нормам и правилам, дорогу покроют новым двуслойным асфальтобетонным покрытием толщиной 12 см.

На последнем этапе реконструкции планируется выполнить работы по установке дорожных знаков и информационных табличек, сигнальных столбов, проложить горизонтальные линии разметки для нормальной организации движения.