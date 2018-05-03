В Туркменистане открыт крупнейший порт на Каспии

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Туркменистане введен в строй крупнейший на Каспии Международный морской порт.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на церемонии присутствовал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, новый морской порт призван стать важнейшим звеном формирования современной системы морских перевозок, создающим максимально благоприятные условия для выхода к Причерноморью, на страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава Туркменистана также сказал, что новая береговая инфраструктура на Каспии позволит значительно сократить расстояния и время в пути масштабным грузопотокам, выводя на качественно новый уровень экономическое и торговое сотрудничество между странами Азии и Европы.

Проект стоимостью 1,5 млрд долларов США реализовала за пять лет турецкая компания Gap Insaat.

Новый Международный морской порт объединяет паромный, пассажирский и грузовые терминалы. Кроме того, там располагаются судостроительный и судоремонтный заводы. Общая протяженность причалов, которые одновременно могут обслуживать 17 судов, составляет более 1 800 метров.

Общая пропускная мощность нового порта составляет 17 млн тонн груза без учета нефтепродуктов.