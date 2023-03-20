В Турции предлагают проверить отели на сейсмостойкость после землетрясений

Сертификаты о сейсмостойкости предлагают выдавать отелям в Турции после произошедших в феврале сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, унесших жизни почти 50 тыс. человек.

Сертификаты о сейсмостойкости предлагают выдавать отелям в Турции после произошедших в феврале сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, унесших жизни почти 50 тыс. человек.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet.

Президент Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Фируз Баглыкая заявил о том, что Минкультуры и туризма должно выдавать сертификаты сейсмостойкости отелям и предприятиям в секторе продуктов питания и напитков.

"Если раньше наши собеседники за рубежом спрашивали о том, что "есть ли новые направления", то теперь они спрашивают о землетрясении. Туроператоры, вероятно, потребуют отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими или нет. Отели должны быть сертифицированы, чтобы мы могли внушать доверие", - отметил он.

Баглыкая ожидает снижения интереса туристов к Турции в марте. "Стамбульский аэропорт был бы переполнен в этот период, сейчас он пуст. Я думаю, что в марте будет серьезное снижение числа туристов", - сказал он.