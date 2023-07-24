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В Турции появится новый лоукостер - AJet

В Турции появится новый лоукостер - AJet Turkish Airlines выделила из своего подразделения бюджетных перевозчиков AnadoluJet дочернюю компанию AJet Air Transport Joint Stock Company.
Инфраструктура
24 июля 2023 г. 12:52
В Турции появится новый лоукостер - AJet

Turkish Airlines выделила из своего подразделения бюджетных перевозчиков AnadoluJet дочернюю компанию AJet Air Transport Joint Stock Company.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Новый перевозчик был зарегистрирован 14 июля 2023 года. У AJet, предполагают эксперты, будет возможность для конкуренции с Easyjet или Ryanair.

Сообщается, что отсутствие у Турции полноценной авиакомпании-лоукостера затрудняло конкуренцию с другими странами Средиземноморья, поскольку до половины европейцев, направляющихся, например, в Испанию, летали именно такими перевозчиками.

В АТОР отметили, что путешественникам прежде всего важны тарифы, которые предлагает перевозчик, а не то, как называется их бизнес-модель.

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Версия на английском языке Türkiye to have new low-cost airline

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