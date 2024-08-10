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В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова

В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова Международный аэропорт Чукурова, рассчитанный на обслуживание 9 млн пассажиров в год, открыт в провинции Мерсин на юге Турции.
Инфраструктура
10 августа 2024 г. 19:04
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова

Международный аэропорт Чукурова, рассчитанный на обслуживание 9 млн пассажиров в год, открыт в провинции Мерсин на юге Турции.

Как передает Report, в церемонии открытия воздушной гавани принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Аэропорт Чукурова станет воздушными воротами Турции для региона и мира. Он внесет свой вклад в развитие коммерции, туризма и аграрного производства района Чукурова и будет способствовать трудоустройству около 3 тысяч человек", - заявил он.

Турецкий лидер добавил, что государство получит арендную плату за аэропорт в размере 297,1 млн евро в течение 25 лет.

Отмечается, что воздушная гавань занимает 800 га, а площадь терминала составляет 110 тыс. кв.м. Рейсы в аэропорт Чукурова переводятся из Аданы и будут совершаться пять раз в неделю.

"Чукурова стал 58 аэропортом в Турции, его строительство обошлось в 244,5 млн евро. Его взлетно-посадочная полоса длиной 3 500 м построена по стандартам CAT-II и способна принимать и отправлять все типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные. Из Мерсина и Аданы в аэропорт проложен участок автобана, в перспективе добраться до него можно будет и на скоростном поезде за 23 минуты из обоих городов", - сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу.

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