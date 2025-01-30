В тупике станции "Ази Асланов" началась подготовка к капитальному ремонту

В тупике станции метро "Ази Асланов" началась подготовка к капитальному ремонту и реконструкции.

В тупике станции метро "Ази Асланов" началась подготовка к капитальному ремонту и реконструкции.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, службы метро уже провели очистку путей, демонтировали контактный рельс, стрелочный перевод, дорожное полотно, электрические кабели, системы связи, вентиляции и камеры безопасности, создав условия для начала работ подрядной компанией.

Мамедов отметил, что подрядчик провел анализ грунта и грунтовых вод, демонтировал бетонное покрытие путей и установил металлические конструкции для формирования строительной площадки. По его словам, эксплуатация тупика и его путей в сложных гидрогеологических условиях привела к их износу и негативно сказалась на конструкции тоннеля. В результате на боковых и центральных стенах возникла эрозия, бетонная защита панелей покрытия разрушилась, а арматура подверглась коррозии.

"Ремонтные работы будет выполнять компания "Evrascon" (Европейско-Азиатская строительная корпорация) в шесть этапов. В ходе реконструкции будут заменены бетонные блоки, стены, основания, конструкционные элементы и верхнее строение пути. Обновление затронет всю инфраструктуру тупика", - сказал Мамедов.