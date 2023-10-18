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В третьем жилом комплексе в Физули смогут проживать более 3 000 человек 

В третьем жилом комплексе в Физули смогут проживать более 3 000 человек  Третий жилой комплекс, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 16 октября в городе Физули, будет состоять из двух территорий, расположенных в многофункциональной зоне, там смогут проживать более 3 000 человек.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 12:44
В третьем жилом комплексе в Физули смогут проживать более 3 000 человек 

Третий жилой комплекс, фундамент которого был заложен президентом Ильхамом Алиевым 16 октября в городе Физули, будет состоять из двух территорий, расположенных в многофункциональной зоне, там смогут проживать более 3 000 человек.

Как сообщает Report, об этом в ходе организованного в город Физули медиатура заявил главный советник специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эльдар Сеидов.

Он отметил, что для строительства комплекса выделено более 12 гектаров земли. В 863 квартирах будут проживать 3022 человека. 18 квартир будут однокомнатными, 276 - двухкомнатными, 370 - трехкомнатными, 199 - четырехкомнатными.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidəki üçüncü yaşayış kompleksində 3 000-dən çox insan yaşaya biləcək

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