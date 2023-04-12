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В трех селах Физули строительные работы начнутся в ближайшие месяцы

В трех селах Физули строительные работы начнутся в ближайшие месяцы 11:59 В ближайшие месяцы в селах Девлятярлы, Дедели и Пирахмедли Физулинского района начнутся строительные работы.
Инфраструктура
12 апреля 2023 г. 12:49
В трех селах Физули строительные работы начнутся в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы в селах Девлятярлы, Дедели и Пирахмедли Физулинского района начнутся строительные работы.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на заседании рабочей группы по вопросам градостроительства при Межведомственном центре Координационного штаба в Международном аэропорту Физули.

По его словам, будут проведены также проектные работы еще по 7 селам Физулинского района, которые будут восстановлены к 2026 году.

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