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В трех селах Агдамского района завершаются строительные работы

В трех селах Агдамского района завершаются строительные работы До конца этого года будут завершены строительные работы в селах Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы Агдамского района.
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 16:54
В трех селах Агдамского района завершаются строительные работы

До конца этого года будут завершены строительные работы в селах Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы Агдамского района.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Сабухи Абдуллаев на панельных дискуссиях в рамках Каспийской строительной недели.

"Переселение в эти села запланировано в конце этого - начале следующего года", - отметил он.

С.Абдуллаев также сообщил, что любимое место агдамцев - Чайный дом будет восстановлен и сдан в эксплуатацию: "В настоящее время зарубежные и местные компании работают в этом направлении. Продолжаются работы по дизайну и проектированию Чайного дома".

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