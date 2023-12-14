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В трех селах Агдамского района ведутся строительные работы

В трех селах Агдамского района ведутся строительные работы В освобожденных от оккупации селах Кянгярли, Сарыджалы и Хыдырлы Агдамского района начались строительные работы.
Инфраструктура
14 декабря 2023 г. 17:05
В трех селах Агдамского района ведутся строительные работы

В освобожденных от оккупации селах Кянгярли, Сарыджалы и Хыдырлы Агдамского района начались строительные работы.

Как сообщает карабахское бюро Report, на первом этапе в селе Хыдырлы будет построено 719 частных домов для возвращения в село 2 951 жителя.

Строительные работы в селах пройдут в четыре этапа.

В целом, в село Хыдырлы, расположенное в 3 километрах от центра города Агдама, планируется переселить 1 500 семей в составе 5 990 человек.

На начальном этапе в Агдамском районе планируется восстановить один город и 12 сел. Завершить первый этап строительных работ в селах Сарыджалы, Хыдырлы и Кянгярли планируется к концу 2024 года.

Напомним, что 4 октября прошлого года президент Ильхам Алиев заложил фундамент сел Кянгярли, Сарыджалы и Хыдырлы Агдамского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın işğaldan azad edilən 3 kəndində tikinti işləri aparılır

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