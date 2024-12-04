В трех аэропортах Сибири из-за непогоды ожидают вылета более 900 пассажиров

Задержки рейсов зафиксированы в аэропортах Норильска, Новосибирска и Красноярска. Вылета ожидают более 900 пассажиров.

Задержки рейсов зафиксированы в аэропортах Норильска, Новосибирска и Красноярска. Вылета ожидают более 900 пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В Норильске с вечера вторника действует штормовое предупреждение. Ранее синоптики сообщали, что в Новосибирске пасмурно, снегопад.

"В международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева по причине неблагоприятных метеоусловий (метель) ограничен прием и вылет воздушных судов. Объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании "Сибирь", NordStar, Red Wings, "Красавиа" в Москву, Сочи, Новосибирск, Абакан, Челябинск, Уфа, Красноярск. Более 500 пассажиров ожидают вылета воздушных судов в Норильске", - сообщили в ведомстве.