В транспортную инфраструктуру Азербайджана инвестировано 20 млрд долларов

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В течение последних нескольких лет в развитие транспортной инфраструктуры Азербайджана инвестировано примерно 20 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал на церемонии открытия бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520: Кавказский регион" вице-премьер Абид Шарифов, озвучивший обращение главы государства Ильхама Алиева к участникам мероприятия: "Я приветствую каждого участника мероприятия. Проведение форума в Баку имеет очень большое значение. Истоки развития транспортной отрасли в Азербайджане уходят к началу нефтедобычи в XIX веке. Первая электрифицированная железная дорога в советский период была открыта в Азербайджане. Международная конференция, посвященная возрождению Великого шелкового пути, также была проведена с участием Гейдара Алиева в Азербайджане. На ней присутствовали главы 12 государств и подписаны многосторонние контракты".

"Азербайджан также принимает участие и в рамочном проекте по развитию международного транспортного коридора Север-Юг. С этой целью строится мост над Астара-чай. Строительство железнодорожной линии Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) планируется завершить к концу года. В то же время в этом году будет завершено строительство железной дороги через Азербайджан, Грузию и Турцию в Европу. Проект по созданию особой экономической зоны в Аляте также внесет вклад в это развитие", - отметил А.Шарифов.