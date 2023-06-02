В транспортно-логистическом секторе Азербайджана насчитывается более 70 тыс. субъектов МСП

В Азербайджане более 70 тысяч субъектов МСП работают в сфере транспорта, складского хозяйства, логистики и создают добавленную стоимость в размере более 1 млрд манатов в год.

В Азербайджане более 70 тысяч субъектов МСП работают в сфере транспорта, складского хозяйства, логистики и создают добавленную стоимость в размере более 1 млрд манатов в год.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Натиг Гасанов на I Международном форуме транспорта и логистики в Баку.

"Мы не считаем эту цифру удовлетворительной. Для субъектов малого и среднего бизнеса существует довольно широкий спектр возможностей. Им необходимо более активное участие в транспортных проектах. За последние 20 лет в транспортный сектор Азербайджана были вложены большие инвестиции. Азербайджан улучшил транспортную инфраструктуру", - сказал представитель KOBİA.