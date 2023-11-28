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В торговом центре на Бакинском железнодорожном вокзале произошло задымление

В торговом центре на Бакинском железнодорожном вокзале произошло задымление Сегодня около 16:00 в торговом центре, расположенном на территории Бакинского железнодорожного вокзала, было зафиксировано задымление.
Инфраструктура
28 ноября 2023 г. 17:40
В торговом центре на Бакинском железнодорожном вокзале произошло задымление

Сегодня около 16:00 в торговом центре, расположенном на территории Бакинского железнодорожного вокзала, было зафиксировано задымление.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно была привлечена пожарная бригада МЧС, удалось предотвратить возможное возгорание.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно предварительной версии, задымление произошло из-за короткого замыкания в распределителе электроэнергии.

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