В торговом центре на Бакинском железнодорожном вокзале произошло задымление

Сегодня около 16:00 в торговом центре, расположенном на территории Бакинского железнодорожного вокзала, было зафиксировано задымление.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно была привлечена пожарная бригада МЧС, удалось предотвратить возможное возгорание.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Согласно предварительной версии, задымление произошло из-за короткого замыкания в распределителе электроэнергии.