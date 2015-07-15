В Тель-Авиве продавали фальшивые авиабилеты в Баку

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В столице Израиля Тель-Авиве зафиксировано несколько случаев продажи поддельных билетов на рейс авиакомпании AZAL до Баку.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".
Фальшивые билеты реализует агентство TRAVELNET, расположенное по ул. Бен Егуда, 17.
Для проверки подлинности купленных билетов рекомендовано обратиться в представительство компании AZAL.
News DepartmentАвтор новости
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