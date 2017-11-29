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Тбилиси. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Тбилиси завершилась международная конференция Второй Шелковый путь.

Как сообщает грузинское бюро Report, на сегодняшних обсуждениях также принимали участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, его первый заместитель Дмитрий Кумсишвили.

Здесь обсудили развитие Шелкового пути, региональную безопасность, экономические, энергетические, инфраструктурные проекты, вопросы логистики, регионального сотрудничества и пр.

В выступлениях была отмечена особая роль стран Южного Кавказа, в особенности Азербайджана, Турции и Грузии в энергобезопасности Европы.

На мероприятии в центре внимания были реализуемые крупные нефтяные и газовые проекты, а также проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Напомним, что на мероприятии с участием свыше 1000 представителей из более 50-ти стран Азербайджан представили министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, начальник ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев, директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зияддиннов и другие официальные лица.