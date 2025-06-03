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В Тбилиси введен в строй новый железнодорожный контейнерный и грузовой терминал

В Тбилиси введен в строй новый железнодорожный контейнерный и грузовой терминал 15:41
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 16:15
В Тбилиси введен в строй новый железнодорожный контейнерный и грузовой терминал

В Тбилиси введен в эксплуатацию современный железнодорожный контейнерный и грузовой терминал.

Как сообщает грузинское бюро Report, в церемонии открытия объекта принял участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

Он отметил, что развитие Среднего коридора становится возможным благодаря реализации таких стратегических проектов: "Эта мультимодальная инфраструктура создает добавленную стоимость не только для грузовых и транзитных перевозок, но и в рамках различных транспортно-логистических операций, внося важный вклад в экономику страны".

По его словам, выгодное географическое положение терминала - близость к аэропорту, автомобильным дорогам и железнодорожным линиям - усиливает его роль как транспортного хаба в регионе и еще больше увеличивает потенциал Грузии в рамках Среднего коридора.

"Мы рассматриваем Средний коридор не просто как маршрут для грузоперевозок, а как сложную транспортно-логистическую экосистему. В рамках таких проектов создаются цепочки стоимости в различных секторах экономики. Именно поэтому развитие инфраструктурных объектов имеет важное значение", - подчеркнул министр.

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