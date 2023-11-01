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В Ташкенте проходит первый международный транспортный форум ШОС

В Ташкенте проходит первый международный транспортный форум ШОС Первый транспортный форум стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начал работу в Ташкенте.
Инфраструктура
1 ноября 2023 г. 11:36
В Ташкенте проходит первый международный транспортный форум ШОС

Первый транспортный форум стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начал работу в Ташкенте.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

В ходе форума будут обсуждены такие вопросы, как потенциал стран-участниц в развитии транспортно-логистической сферы на пространстве ШОС; цифровая трансформация в транспортном пространстве; увеличение объема торговли и инвестиций; обеспечение устойчивого экономического роста в сфере транспорта и коммуникаций.

В рамках форума также организованы Авиационный форум - Aviation & Logistics Forum 2023 и выставка TransLogistica Uzbekistan-2023.

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