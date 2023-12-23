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В Ташкенте может появиться транспортный коридор "Зеленый город"

В Ташкенте может появиться транспортный коридор "Зеленый город" В Узбекистане в рамках проекта "Ташкент – ускорение привлечения инвестиций в низкоуглеродный автотранспорт" состоялась презентация транспортного коридора "Зеленый город".
Инфраструктура
23 декабря 2023 г. 13:10
В Ташкенте может появиться транспортный коридор Зеленый город

В Узбекистане в рамках проекта "Ташкент – ускорение привлечения инвестиций в низкоуглеродный автотранспорт" состоялась презентация транспортного коридора "Зеленый город".

Как передает Report, об этом сообщает "Sputnik-Узбекистан".

"В целях поддержки этой инициативы, а также содействия безопасному и эффективному внедрению автобусных полос разработаны концепция, математическая модель и технико-экономическое обоснование зеленого транспортного коридора", — говорится в сообщении Министерства транспорта Узбекистана.

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Версия на английском языке Green City transport corridor may appear in Tashkent

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