В Ташкенте может появиться транспортный коридор "Зеленый город"

В Узбекистане в рамках проекта "Ташкент – ускорение привлечения инвестиций в низкоуглеродный автотранспорт" состоялась презентация транспортного коридора "Зеленый город".

В Узбекистане в рамках проекта "Ташкент – ускорение привлечения инвестиций в низкоуглеродный автотранспорт" состоялась презентация транспортного коридора "Зеленый город".

Как передает Report, об этом сообщает "Sputnik-Узбекистан".

"В целях поддержки этой инициативы, а также содействия безопасному и эффективному внедрению автобусных полос разработаны концепция, математическая модель и технико-экономическое обоснование зеленого транспортного коридора", — говорится в сообщении Министерства транспорта Узбекистана.