В связи со строительством Бакинской пригородной железнодорожной линии выделено 100 млн манатов

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии.

Как сообщает Report, в целях подготовки проектно-сметной документации Бакинской пригородной железнодорожной линии, отчуждения попадающих под строительство земель, ее капитального ремонта и строительства из суммы, указанной в подпункте 1.3.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Закрытому акционерному обществу "Азербайджанские железные дороги" выделено 100 млн манатов.

В распоряжении отмечается, что в результате успешных реформ, проводимых в области транспорта, являющегося одним из основных сегментов экономики, автомобильная и железнодорожная инфраструктура республики реконструирована в соответствии с современными стандартами, построены дорожные развязки, мосты, переходы, а также реализован ряд крупномасштабных проектов, направленных на повышение транзитного потенциала страны, подключение к международным транспортным коридорам, обновлены вагонный парк и поезда.

Особое значение в числе предстоящих мер по повышению объема и качества пассажироперевозок по железной дороге, обеспечению быстрого и безопасного движения поездов представляет реконструкция существующих железнодорожных линий на Абшеронском полуострове и усовершенствование железнодорожной сети.

В рамках упомянутых работ планируются реабилитация и восстановление железнодорожных линий, капитальный ремонт сети энергоснабжения, связи и сигнализации, ограждение обочин дорог охранным забором, замена некоторых железнодорожных переходов переходами различного уровня, реконструкция станционных зданий и проведение других работ.