В связи с VI Глобальным Бакинским форумом изменяются направления движения автомобилей

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "В местах проведения мероприятий в связи с VI Глобальным Бакинским форумом 15-18 марта, а также прилегающих к ним улицах и дорогах с целью обеспечения безопасности попеременно изменяются направления движения транспортных средств".

Об этом Report сообщил начальник отдела пропаганды дорожной безопасности и связи с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в этот период водителям рекомендуется пользоваться альтернативными вариантами.

В.Асадов отметил, что 15-18 марта направления движения транспортных средств попеременно будет меняться от аэропорта в сторону центра, т.е. на проспектах Гейдара Алиева, Зарифы Алиевой, Азадлыг, Нефтчиляр, Парламента, Гусейна Джавида, Наримана Нариманова и Бакиханова, кругах "Азнефть" и Микаила Мушфига, улицах Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибекова, Расула Рзы, Ниязи, Лермонтова, Теймура Эльчина и Мехти Гусейна, а также на прилегающих к местам проведения мероприятий улицах и дорогах"

Вагиф Асадов добавил, что в темное время суток направление движения попеременно будет изменено от поселка Баилово в направлении круга "Азнефть":

“Мы еще раз предупреждаем, чтобы грузовые автомобили в темное время суток, т.е. с 23:00 до утра 07:00 передвигались по разрешенным улицам”.