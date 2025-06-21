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В связи с проведением турнира UFC Fight Night изменится график работы Бакинского метрополитена

В связи с проведением турнира UFC Fight Night изменится график работы Бакинского метрополитена В связи с проведением турнира UFC Fight Night, который состоится 21 июня, в режиме работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.
Инфраструктура
21 июня 2025 г. 07:43
В связи с проведением турнира UFC Fight Night изменится график работы Бакинского метрополитена

В связи с проведением турнира UFC Fight Night, который состоится 21 июня, в режиме работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в связи с мероприятием, которое продлится с 20:00 до 00:00, график работы станций метро будет продлен на 2 часа в ночь с 21 на 22 июня.

"Для обеспечения комфортного возвращения участников мероприятия домой вход на все станции метро будет открыт с 00:00 до 02:00", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в целях обеспечения безопасности пассажиров на станциях “Сахиль” и “Ичеришехер”, находящихся ближе всего к Baku Crystal Hall, будут предприняты дополнительные меры предосторожности.

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Версия на азербайджанском языке UFC turniri ilə əlaqədar Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik olunacaq

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