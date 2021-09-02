В связи с ожидающимся сильным ветром усилена безопасность движения судов

В Национальный центр Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поступила информация об опасной гидрометеорологической ситуации.

В Национальный центр Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поступила информация об опасной гидрометеорологической ситуации.

Об этом Report сообщили в Государственном морском агентстве.

Сообщается, что с сегодняшнего вечера в акватории Каспия ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 13-18 м/с, порывами до 20-23 м/с, с вечера 3 сентября до утра 4 сентября – до 18-23 м/с, порывами до – 25-30 м/с. Прогнозируется, что высота волны составит 2-3 м, а в дальнейшем достигнет 4-6 м.

Судовладельцы, капитаны портов, инспекторы по контролю над портами были проинструктированы для принятия соответствующих мер и усиления службы. Судам, стоящим на якоре на территории Службы управления движением судов, и находящимся в движении, были даны соответствующие инструкции.

Наряду с этим, структуры, связанные с нефтегазовыми платформами в море, были проинформированы в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.