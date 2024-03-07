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В связи с матчем "Карабах" - "Байер" на некоторых дорогах Баку введены ограничения

В связи с матчем "Карабах" - "Байер" на некоторых дорогах Баку введены ограничения В связи с матчем между азербайджанским клубом "Карабах" и немецким "Байер 04" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, введены ограничения на ряде дорог в Баку.
Инфраструктура
7 марта 2024 г. 22:35
В связи с матчем Карабах - Байер на некоторых дорогах Баку введены ограничения

В связи с матчем между азербайджанским клубом "Карабах" и немецким "Байер 04" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, введены ограничения на ряде дорог в Баку.

Как передает Report, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом.

Сообщается, что в связи с футбольным матчем, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, ограничено движение от пересечения улиц Моллы Панаха Вагифа и Джейхуна Гаджибейли в направлении ст. метро "Гянджлик", улицы Ахмет бея Агаоглу, перед стадионом имени Тофига Бахрамова, от пересечения проспекта Фатали хана Хойского и улицы Кероглу Рагимова в направлении ст. метро "Гянджлик», от пересечения улиц Насиб бека Юсифбейли и Джейхуна Гаджибейли к ст. метро "Гянджлик".

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Версия на азербайджанском языке ФотоFutbol matçı ilə əlaqədar Bakının bir sıra yollarında məhdudiyyət tətbiq edilib

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