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В связи с матчем ФК "Карабах" продлят время работы трех станций метро

В связи с матчем ФК "Карабах" продлят время работы трех станций метро В связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будет изменен.
Инфраструктура
2 ноября 2022 г. 12:38
В связи с матчем ФК Карабах продлят время работы трех станций метро

В связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будет изменен.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО.

В связи с предстоящей игрой в соответствии с оперативным планом ЗАО "Бакинский метрополитен" расположенная вблизи стадиона станция метро "Гянджлик" перейдет на усиленный режим работы. Будут усилены механизмы контроля, составлен график дежурств и выделена дополнительная рабочая сила.

Меры предосторожности также будут предприняты на станциях "Нариман Нариманов" и "28 Мая". Кроме того, на основании обращения ФК "Карабах" метрополитен принял решение о продлении до 01:00 графика работы станций метро "Гянджлик", "28 Мая" и "Нариман Нариманов".

При необходимости на линию выпустят резервные поезда.

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