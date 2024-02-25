В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида на некоторых дорогах движение будет ограничено

В связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида завтра на некоторых улицах и проспектах Баку движение будет ограничено.

В связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида завтра на некоторых улицах и проспектах Баку движение будет ограничено.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции столицы к водителям.

Движение будет ограничено в целях обеспечения комфортного, бесперебойного и безопасного передвижения лиц, чтящих память жертв трагедии.

26 февраля с 08:00 утра до окончания церемонии на улицах Мехти Мехтизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджева, пересекающиеся, соединяющиеся и параллельные проспекту Ходжалы, будут введены ограничения на движение автомобилей с изменением маршрута.

В этом направлении рекомендуется по мере возможности не пользоваться личными автомобилями и отдавать предпочтение общественному транспорту.