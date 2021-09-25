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В связи с Днем памяти в Баку будет изменена схема движения автобусов

В связи с Днем памяти в Баку будет изменена схема движения автобусов В связи с Днем памяти 27 сентября в Баку изменится схема движения ряда автобусов.
Инфраструктура
25 сентября 2021 г. 20:47
В связи с Днем памяти в Баку будет изменена схема движения автобусов

В связи с Днем памяти 27 сентября в Баку изменится схема движения ряда автобусов.

Как передает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, для обеспечения безопасности будет ограничено движение около круга "Азнефть", на проспекте Нефтяников, Парламентском проспекте, улицах К. Сафаралиевой, Ю. Сафарова, У. Гаджибейли, З. Алиевой, М. Гусейна, Т. Эльчина, Истиглалият, а также в "Белом городе".

С 06:30 до завершения мероприятия будет изменена схема движения автобусов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 18, 21, 30, 31, 32, 37, 39, 46, 49, 53, 65, 77, 88, 125, 127, 175, 205 и M3.

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Версия на азербайджанском языке Anım günü ilə əlaqədar Bakıda avtobusların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək

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