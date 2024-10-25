В связи с COP29 на некоторых улицах и проспектах Баку продолжатся мониторинги управления транспортом

В преддверии конференции COP29 для обеспечения бесперебойной и безопасной организации транспортных процессов в дни проведения мероприятия будут продолжены мониторинги управления движением на некоторых улицах и проспектах столицы.

В преддверии конференции COP29 для обеспечения бесперебойной и безопасной организации транспортных процессов в дни проведения мероприятия будут продолжены мониторинги управления движением на некоторых улицах и проспектах столицы.

Как сообщает Report, с 02:30 до 05:30 ночи 26 и 27 октября будут проводиться мероприятия по мониторингу дорожного движения, которые полностью соответствуют транспортному плану и маршрутам мероприятия и будут реализованы в виде симуляции.

Во время мониторинга будет ограничено движение на проспектах Гейдара Алиева, Истиглалият, Н. Нариманова, Хатаи, Тбилиси, Азадлыг и Нефтяников, а также на улицах Лермонтова, Теймура Элчина, Ниязи, Низами, Юсифа Сеферова, Микаила Гусейнова, Рашида Бейбутова, Хагани Рустамова, Пушкина, Абдуллы Шаига, Низами, Измира и А. Бакиханова, а также на шоссе Мярдякан, Зых и Аэропорт. В указанные часы водителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами.

В симуляции, проводимой Азербайджанской Операционной Компанией COP29, Министерством внутренних дел и Агентством наземного транспорта Азербайджана, будут задействованы автомобили и автобусы COP29, а также машины скорой помощи и пожарные автомобили. В рамках этого процесса будет смоделировано движение в центральных отелях столицы, аэропорту, на стадионе Баку — месте проведения мероприятия, и на других основных направлениях передвижения гостей.

Кроме того, 27 октября с 10:00 до 14:00, чтобы не создавать неудобств для населения, в некоторых улицах и проспектах столицы пройдет мониторинг автобусов COP29 без ограничений дорожного движения.