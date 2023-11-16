О нас

В свободной экономической зоне "Алят" будут созданы грузовые терминалы

В свободной экономической зоне "Алят" будут созданы грузовые терминалы Вопрос создания грузовых терминалов в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят" согласован с инвесторами
Инфраструктура
16 ноября 2023 г. 16:23
В свободной экономической зоне Алят будут созданы грузовые терминалы

Вопрос создания грузовых терминалов в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят" согласован с инвесторами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления уполномоченной структуры СЭЗ "Алят" Валех Алескеров на II Бакинском форуме "Устойчивое финансирование и инвестиции".

По его словам, реализация проектов в этом направлении уже началась: "Ожидается, что грузовые терминалы начнут функционировать с 2026 года. На начальном этапе через них будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов в год, а в дальнейшем этот объем увеличится примерно до 1,5 млн тонн. Учитывая количество инвесторов, мы готовы вести строительные работы на территории СЭЗ площадью 138 гектаров".

Алескеров подчеркнул, что свободная экономическая зона "Алят" готова рассмотреть все предложения, но приоритет будет отдан тем инвесторам, которые ориентированы на экспортное производство и применяют инновационные технологии.

"Не менее 75% производимой ими продукции должно идти на экспорт. Это делается для того, чтобы малые предприятия не ориентировались на местный рынок", - добавил Алескеров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ələt Azad İqtisadi Zonasında karqo terminalları yaradılacaq

Самое важное

В Азербайджане расширяются права работающих женщин
В Азербайджане расширяются права работающих женщин
16 ноября 2023 г. 15:58
Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
16 ноября 2023 г. 15:29
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
16 ноября 2023 г. 14:11
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
15 ноября 2023 г. 17:49
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания Единое сердце для Палестины
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания "Единое сердце для Палестины"
15 ноября 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
15 ноября 2023 г. 11:54
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
15 ноября 2023 г. 11:45
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi