В свободной экономической зоне "Алят" будут созданы грузовые терминалы

Вопрос создания грузовых терминалов в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят" согласован с инвесторами

Вопрос создания грузовых терминалов в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят" согласован с инвесторами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления уполномоченной структуры СЭЗ "Алят" Валех Алескеров на II Бакинском форуме "Устойчивое финансирование и инвестиции".

По его словам, реализация проектов в этом направлении уже началась: "Ожидается, что грузовые терминалы начнут функционировать с 2026 года. На начальном этапе через них будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов в год, а в дальнейшем этот объем увеличится примерно до 1,5 млн тонн. Учитывая количество инвесторов, мы готовы вести строительные работы на территории СЭЗ площадью 138 гектаров".

Алескеров подчеркнул, что свободная экономическая зона "Алят" готова рассмотреть все предложения, но приоритет будет отдан тем инвесторам, которые ориентированы на экспортное производство и применяют инновационные технологии.

"Не менее 75% производимой ими продукции должно идти на экспорт. Это делается для того, чтобы малые предприятия не ориентировались на местный рынок", - добавил Алескеров.