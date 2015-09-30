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    ​В Свердловской области создадут логистический центр для овощей из Азербайджана

    Сейчас проект находится на этапе поиска площадки

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Логистический центр для овощей из Азербайджана создадут в Свердловской области по соглашению, подписанному на выставке "Иннопром-2015".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава региона Евгений Куйвашев, принимающий участие в российско-азербайджанском региональном форуме в Екатеринбурге.

    "Сейчас проект находится на этапе поиска площадки. Пока мы предложили нашим партнером 3-4 площадки", - уточнил он.

    По его словам, сейчас свердловская сторона ищет российских партнеров для реализации проекта. "В целом, мы готовы сразу подключиться к строительству, к подготовке инженерной составляющей. Пока все в процессе", - отметил Куйвашев.

    При разработке проекта был изучен опыт Ставропольского края в организации подобных строений, а также подготовлена информация о потребности региона в свежих овощах из Средней Азии.

    По данным уральского таможенного управления, товарооборот между Свердловской областью и Азербайджаном в 2014 году составил более 443 млн долларов, что в 2,4 раза больше показателя 2013 года.

    Сегодня в Екатеринбурге открылся шестой российско-азербайджанский форум. В нем примут участие представители Азербайджана, в том числе помощник президента республики Али Гасанов, а также чрезвычайные и полномочные послы обеих стран Полад Бюльбюль-оглы и Владимир Дорохин. К ним присоединятся главы российских регионов и бизнесмены.

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