В Сураханском районе Баку отремонтированы 13 улиц

В соответствии с инвестиционной программой Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана на 2022 год в Сураханском районе Баку отремонтировано 13 улиц общей протяженностью более 16 км.

В соответствии с инвестиционной программой Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана на 2022 год в Сураханском районе Баку отремонтированы 13 улиц общей протяженностью более 16 км.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Ремонтные работы были проведены на внутриквартальных дорогах в поселке Ени Сураханы, улице Самира Алиева в поселке Бюльбюля (600 метров), дорогах жилого массива "Шерг" в поселке Гарачухур (3 900 метров), внутриквартальных дорогах поселка Амирджан, улицах Идриса Сулейманова (1 000 метров) и Хатама Аллахвердиева (1 000 метров) в поселке Зых и пр.

На указанных территориях создана и передана в пользование гражданам новая и современная дорожная инфраструктура.

Напомним, что в 2021 году на территории Сураханского района были отремонтированы улицы общей протяженностью 18,5 км.