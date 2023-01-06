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В Сураханском районе Баку отремонтированы 13 улиц

В Сураханском районе Баку отремонтированы 13 улиц В соответствии с инвестиционной программой Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана на 2022 год в Сураханском районе Баку отремонтировано 13 улиц общей протяженностью более 16 км.
Инфраструктура
6 января 2023 г. 15:35
В Сураханском районе Баку отремонтированы 13 улиц

В соответствии с инвестиционной программой Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана на 2022 год в Сураханском районе Баку отремонтированы 13 улиц общей протяженностью более 16 км.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Ремонтные работы были проведены на внутриквартальных дорогах в поселке Ени Сураханы, улице Самира Алиева в поселке Бюльбюля (600 метров), дорогах жилого массива "Шерг" в поселке Гарачухур (3 900 метров), внутриквартальных дорогах поселка Амирджан, улицах Идриса Сулейманова (1 000 метров) и Хатама Аллахвердиева (1 000 метров) в поселке Зых и пр.

На указанных территориях создана и передана в пользование гражданам новая и современная дорожная инфраструктура.

Напомним, что в 2021 году на территории Сураханского района были отремонтированы улицы общей протяженностью 18,5 км.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Suraxanı rayonunda 13 küçə təmir olunub

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