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    В Сумгайытском химпромпарке построят центр логистики

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Центр логистики будет построен в Сумгайытском химико-промышленном парке (SCIP)". 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор SCIP Назим Талыбов.

    По словам Н.Талыбова, в настоящее время готовится проектно-сметная документация центра логистики: 

    "В этих целях в парке выделена территория площадью 10 га, на которой вскоре начнутся работы. После завершения строительства логистический центр будет передан в пользование резидентов".

    Представитель SCIP сказал, что в рамках "зеленого коридора" только 10% товаров и грузов будут проверяться сотрудниками Государственного таможенного комитета.

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