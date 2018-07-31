В Сумгайытском химпромпарке построят центр логистики

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Центр логистики будет построен в Сумгайытском химико-промышленном парке (SCIP)".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор SCIP Назим Талыбов.

По словам Н.Талыбова, в настоящее время готовится проектно-сметная документация центра логистики:

"В этих целях в парке выделена территория площадью 10 га, на которой вскоре начнутся работы. После завершения строительства логистический центр будет передан в пользование резидентов".

Представитель SCIP сказал, что в рамках "зеленого коридора" только 10% товаров и грузов будут проверяться сотрудниками Государственного таможенного комитета.