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    В Сумгайыте строится подпорная стена высотой 160 см и длиной 4 км

    Работы на бульваре площадью 186 гектаров продолжаются

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт строится подпорная стена высотой 1 метр 60 сантиметров, длиной 3700 метров. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Сумгайыт. 

    Согласно информации, в настоящее время работы на территории в 186 гектаров, охватывающей приморский парк культуры и отдыха города Сумгайыт, стремительно продолжаются: "Планируется расширение территории бульвара, имеющего важное значение для города. В проекте предусмотрено строительство современных отелей, торговых центров, развлекательных зон для детей, кафе, ресторанов и многоэтажных жилых домов".

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