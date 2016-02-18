В Сумгайыте строится подпорная стена высотой 160 см и длиной 4 км

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт строится подпорная стена высотой 1 метр 60 сантиметров, длиной 3700 метров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Сумгайыт.

Согласно информации, в настоящее время работы на территории в 186 гектаров, охватывающей приморский парк культуры и отдыха города Сумгайыт, стремительно продолжаются: "Планируется расширение территории бульвара, имеющего важное значение для города. В проекте предусмотрено строительство современных отелей, торговых центров, развлекательных зон для детей, кафе, ресторанов и многоэтажных жилых домов".