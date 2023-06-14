О нас

В Сумгайыте пресечены незаконные пассажироперевозки

В Сумгайыте пресечены незаконные пассажироперевозки В городе Сумгайыт проведены рейды с целью улучшения транспортного обслуживания населения, предотвращения незаконных пассажирских перевозок.
Инфраструктура
14 июня 2023 г. 18:00
В Сумгайыте пресечены незаконные пассажироперевозки

В городе Сумгайыт проведены рейды с целью улучшения транспортного обслуживания населения, предотвращения незаконных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что совместный рейд проведен сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, отделом Государственной дорожной полиции и Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) в отношении водителей транспортных средств, осуществляющих незаконные пассажироперевозки в направлении Сумгайыт-Баку.

С начала рейдов 19 мая и по сегодняшний день обеспечена ежедневная перевозка около 2 500 пассажиров в направлении города Баку.

Нерегулярные автобусы, курсирующие из Сумгайыта в Баку, вызывают серьезные пробки на въезде в столицу.

На территории Бакинского международного автовокзального комплекса функционирует Центр обмена транспорта. В результате граждане могут удобно и безопасно пользоваться услугами пассажирских перевозок.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıt avtovağzalının fəaliyyəti aktivləşdirilib

Другие новости из категории

Состоялось открытие Алятского экопарка
ФотоСостоялось открытие Алятского экопарка
14 июня 2023 г. 16:30
В Дашкесане восстановлено движение на автодорогах, поврежденных селевыми потоками
В Дашкесане восстановлено движение на автодорогах, поврежденных селевыми потоками
14 июня 2023 г. 15:56
Грузоперевозки по азербайджанскому участку коридора Север-Юг увеличились втрое
ФотоГрузоперевозки по азербайджанскому участку коридора "Север-Юг" увеличились втрое
14 июня 2023 г. 15:52
График движения поездов в бакинском метро переводится на летний режим
График движения поездов в бакинском метро переводится на летний режим
14 июня 2023 г. 15:40
AZAL и Turkish Airlines упростили трансфер в аэропортах Баку и Стамбула
AZAL и Turkish Airlines упростили трансфер в аэропортах Баку и Стамбула
14 июня 2023 г. 15:38
Меняется график движения поезда Баку-Агстафа
Меняется график движения поезда Баку-Агстафа
14 июня 2023 г. 11:04
На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта
На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта
14 июня 2023 г. 08:31
Железнодорожные пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 57%
Железнодорожные пассажироперевозки в Азербайджане выросли на 57%
13 июня 2023 г. 19:00
Пассажироперевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли на 58%
Пассажироперевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли на 58%
13 июня 2023 г. 18:33
Президент Азербайджана: В нынешних геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает
Президент Азербайджана: В нынешних геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает
13 июня 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi