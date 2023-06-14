В Сумгайыте пресечены незаконные пассажироперевозки

В городе Сумгайыт проведены рейды с целью улучшения транспортного обслуживания населения, предотвращения незаконных пассажирских перевозок.

В городе Сумгайыт проведены рейды с целью улучшения транспортного обслуживания населения, предотвращения незаконных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что совместный рейд проведен сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, отделом Государственной дорожной полиции и Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) в отношении водителей транспортных средств, осуществляющих незаконные пассажироперевозки в направлении Сумгайыт-Баку.

С начала рейдов 19 мая и по сегодняшний день обеспечена ежедневная перевозка около 2 500 пассажиров в направлении города Баку.

Нерегулярные автобусы, курсирующие из Сумгайыта в Баку, вызывают серьезные пробки на въезде в столицу.

На территории Бакинского международного автовокзального комплекса функционирует Центр обмена транспорта. В результате граждане могут удобно и безопасно пользоваться услугами пассажирских перевозок.