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В Сумгайыте изменена схема движения маршрутов в связи с демонтажом моста

В Сумгайыте изменена схема движения маршрутов в связи с демонтажом моста В связи с демонтажем аварийного моста, соединяющего город Сумгайыт с поселком Сарай, изменяется схема движения ряда маршрутных линий.
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 20:02
В Сумгайыте изменена схема движения маршрутов в связи с демонтажом моста

В связи с демонтажом аварийного моста, соединяющего город Сумгайыт с поселком Сарай, изменена схема движения ряда маршрутных линий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, маршруты №16/19, 17, 18 и 27 будут курсировать по улицам Алы Мустафаева (Тоннель, Сумгайыт) – Айны Султановой – Гаджибабы Самедова, маршрут №503 будет начинать движение из поселка Сарай (проспект Гейдара Алиева) до конечной остановки у Бакинского международного автовокзального комплекса, маршрут №521 будет следовать от поселка Сарай (проспект Гейдара Алиева) до поселка Новханы, маршрут №523 будет организован от поселка Сарай (проспект Гейдара Алиева) до города Хырдалан, маршрут №522 начнет движение в поселке Сарай (проспект Гейдара Алиева) в направлении улицы Низами Гянджеви, улицы Мамеда Эмина Расулзаде, дороги Баку-Губа-Россия и улицы Мира до улицы Кероглу в Сумгайыте, для маршрута №505 временной начальной остановкой станет улица Кероглу в Сумгайыте (в районе кольца).

Отмечается, что изменения будут действовать до завершения работ.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda körpünün sökülməsinə görə bəzi marşrut xətlərinin hərəkət sxemi dəyişdirilir

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