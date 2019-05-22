В Азербайджане могут внедрить новые нормативы по определению сейсмичности строительных участков

В Республиканском центре сейсмологической службы НАНА состоялись обсуждения касательно сейсмичности участков строительства.

Как сообщили Report в центре, посетившие с визитом Баку менеджер программы Сейсмического сотрудничества США Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора, Ренгин Гёк, и профессор геологической службы Канады Туна Онур участвовали в обсуждении.

Целью визита стало обсуждение работ, выполненных в рамках проекта "Развитие сейсмических сетей в Центральной Азии и на Кавказе", а также проведение для сотрудников центра тренинга, связанного с программами обработки по международным стандартам.

Гости встретились с гендиректором Республиканского центра сейсмологической службы, членкором НАНА, профессором Гурбаном Етирмишли.

Во время обсуждений стороны коснулись вопросов нынешнего уровня сотрудничества между сторонами, внедрения новых нормативов в связи с сейсмичностью на участках строительства.

Зарубежные специалисты предложили внедрить новые нормативы по определению сейсмичности на участках строительства в Баку и других крупных городах.

Отметим, что иностранные гости проведут в Баку ряд официальных встреч.