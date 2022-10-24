В столице выделяется полоса для движения еще одного автобусного маршрута

Исходя из принципов городской мобильности, по маршруту 7А (пр. Гянджа - Улица М.Хади - пр. Г.Гараева – пр. З.Буньядова - Московский проспект - Бакинский международный автовокзальный комплекс) выделят полосу для движения общественного транспорта.

Исходя из принципов городской мобильности, по маршруту 7А (пр. Гянджа - Улица М.Хади - пр. Г.Гараева – пр. З.Буньядова - Московский проспект - Бакинский международный автовокзальный комплекс) выделят полосу для движения общественного транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), в столице продолжаются мероприятия по повышению эффективности пассажирских перевозок по регулярным маршрутным линиям и обеспечению комфорта 1.5 млн пассажиров, ежедневно пользующихся общественным транспортом.

"Каждая из упомянутых улиц и проспектов считается основным коридором движения для общественного транспорта. Ежедневно по ним более 1000 автобусов по 70 регулярным маршрутным линиям перевозят более 830 тыс. пассажиров. Если будет обеспечено беспрепятственное и комфортное движение автобусов по коридору, прогнозируется, что средняя рабочая скорость автобусов в часы пик увеличится с 10 км/ч до 21 км/ч. Предполагается, что время в пути пассажиров сократится с 46 до 22 минут в часы пик", - отметили в БТА.