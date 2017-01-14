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    В столице временно изменяется направление движения еще одной маршрутной линии

    Причиной изменения являются ремонтные работы на проспекте Наримана Нариманова

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ С 16 января текущего года в связи с ремонтными работами на проспекте Наримана Нариманова будет ограничено движение транспортных средств. 

    Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве, по этой причине временно изменяется направление движения маршрутной линии №37, проходящей по данному проспекту.

    Так, автобусы маршрутной линии №37 до завершения работ временно будут ехать по направлению проспект Иншаатчылар - улица Ландау - проспект Гусейна Джавида - улица Ландау - улица Гурбана Халилова. 

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