В столице временно изменяется направление движения еще одной маршрутной линии

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ С 16 января текущего года в связи с ремонтными работами на проспекте Наримана Нариманова будет ограничено движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве, по этой причине временно изменяется направление движения маршрутной линии №37, проходящей по данному проспекту.

Так, автобусы маршрутной линии №37 до завершения работ временно будут ехать по направлению проспект Иншаатчылар - улица Ландау - проспект Гусейна Джавида - улица Ландау - улица Гурбана Халилова.