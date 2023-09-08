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В столице и 7 городах Азербайджана будут введены ограничения на подачу питьевой воды

В столице и 7 городах Азербайджана будут введены ограничения на подачу питьевой воды Будут введены ограничения на подачу питьевой воды в Ширване, Гаджигабуле, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, селах, расположенных вдоль маршрутов магистральных водопроводов, а также в Гарадагском районе Баку и части Сабаильского района.
Инфраструктура
8 сентября 2023 г. 19:16
В столице и 7 городах Азербайджана будут введены ограничения на подачу питьевой воды

Будут введены ограничения на подачу питьевой воды в Ширване, Гаджигабуле, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, селах, расположенных вдоль маршрутов магистральных водопроводов, а также в Гарадагском районе Баку и части Сабаильского района.

Об этом Report сообщили в Государственном Агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Причиной ограничений является проведение необходимых ремонтно-восстановительных работ на Куринском комплексе очистных сооружений и на магистральном водопроводе Кура-Баку в связи с интенсивными осадками, наблюдавшимися в последние дни в регионах.

Учреждение приносит извинения абонентам в связи с возникшими неудобствами.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir hissəsində və 7 şəhərdə içməli suyun verilişində məhdudiyyətlər olacaq

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