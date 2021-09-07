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В США планируют построить город за $400 млрд

В США планируют построить город за $400 млрд Американский миллиардер и бывший CEO Wallmart Марк Лор намерен построить в США новый город
Инфраструктура
7 сентября 2021 г. 00:45
В США планируют построить город за $400 млрд

Американский миллиардер и бывший CEO Wallmart Марк Лор намерен построить в США новый город.

Как передает Report со ссылкой на CNN, стоимость проекта оценивается в 400 млрд долларов США. Однако, как отмечает сам предприниматель, на последующих этапах расходы могут вырасти.

Город, который получил название "Телоса", будет построен в пустыне. Среди потенциальных территорий для строительства называют штаты Аризона, Техас, Невада и Юта.

Ожидается, что его разработают по принципу "15-минутный город", иными словами, кварталы будут созданы таким образом, чтобы все необходимые объекты – офисы, школы, магазины и прочие – находились в непосредственной близости.

На первоначальном этапе, который оценивается в 25 млрд долларов США, в городе будут жить 50 тыс. человек. В последующие 40 лет численность населения планируется довести до 5 млн.

Если все пойдет по плану, то первых резидентов "Телоса" примет к 2030 году.

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