В СНГ принята тарифная политика на железнодорожные грузоперевозки в 2023 году

В СНГ приняли тарифную политику на железнодорожные грузоперевозки в 2023 году.

В СНГ приняли тарифную политику на железнодорожные грузоперевозки в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщает государственное информагентство Беларуси со ссылкой на Белорусские железные дороги.

Согласно сообщению, тарифная политика железных дорог государств-участников была принята на тарифной конференции железнодорожных администраций СНГ. Она определяет тарифы на перевозки грузов в международном сообщении на 2023 фрахтовый год.



Также сообщается, что функции управления делами тарифной политики в 2023 году возложены на железнодорожную администрацию Казахстана.



"Тарифная политика СНГ на 2023 год будет размещена на официальном сайте ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки» и официальном сайте Белорусской железной дороги», - говорится в сообщении.



Отметим, что тарифная политика была разработана в соответствии с основными принципами концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств-участников Содружества, утвержденной советом глав государств СНГ в октябре 1996 года.