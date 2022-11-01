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В СНГ принята тарифная политика на железнодорожные грузоперевозки в 2023 году

В СНГ принята тарифная политика на железнодорожные грузоперевозки в 2023 году В СНГ приняли тарифную политику на железнодорожные грузоперевозки в 2023 году.
Инфраструктура
1 ноября 2022 г. 14:57
В СНГ принята тарифная политика на железнодорожные грузоперевозки в 2023 году

В СНГ приняли тарифную политику на железнодорожные грузоперевозки в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщает государственное информагентство Беларуси со ссылкой на Белорусские железные дороги.

Согласно сообщению, тарифная политика железных дорог государств-участников была принята на тарифной конференции железнодорожных администраций СНГ. Она определяет тарифы на перевозки грузов в международном сообщении на 2023 фрахтовый год.

Также сообщается, что функции управления делами тарифной политики в 2023 году возложены на железнодорожную администрацию Казахстана.

"Тарифная политика СНГ на 2023 год будет размещена на официальном сайте ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки» и официальном сайте Белорусской железной дороги», - говорится в сообщении.

Отметим, что тарифная политика была разработана в соответствии с основными принципами концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств-участников Содружества, утвержденной советом глав государств СНГ в октябре 1996 года.

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Версия на английском языке CIS adopts tariff policy for rail freight transportation in 2023
Версия на азербайджанском языке MDB 2023-cü ildə dəmir yolu ilə yükdaşımalarla bağlı tarif siyasətini qəbul edib

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