Алихан Османов: При ЧС интервал между поездами в метрополитене увеличат до 8 минут

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения Бакинского метрополитена строятся новые станции и подстанции, воздушные линии электропередач, альтернативные источники энергии. Все отмеченное реализовано уже на "фиолетовой" ветке.

Об этом Report сообщил главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.

По его словам, общая мощность установленных дизельных электростанций составляет 39 МВт.

По словам А.Османова, 12 станций и одно депо "фиолетовой" ветки будут снабжаться электронергией от двух централизованных питающих подстанций. Здесь также строятся дизельные электростанции. Они будут запускаться в случае перебоев в подаче электроэнергии при чрезвычайных ситуациях.

Он подчеркнул, что после инцидента на Мингячевирской ТЭС 3 июля 2018 года, по поручению президента, ведутся работы по обеспечению Бакинского метрополитена альтернативной энергией: "Сейчас станции "красной" и "зеленой" веток питаются посредством 52 линий от подстанций ЗАО "Азеришыг". В определенных зонах также установлены дизельные электростанции мощностью 39 МВт. Управление осуществляется по системе SCADA с участием диспетчера, в то время как ранее осуществлялось в автоматическом режиме".

"Что это нам даст? Если в Баку возникнут проблемы с электроснабжением, дизельные электростанции обеспечат работу Бакинского метрополитена. В настоящее время интервал в часы пик составляет две минуты. В случае возникновения чрезвычайной ситуации находящиеся в тоннелях составы доставят на станции, пассажиров эвакуируют, а метро закроют. Затем оборудование будет запущено в "аварийном режиме". Часть поездов отправят в депо, часть отгонят в тупики, будут запущены дизельные электростанции.

Пятнадцать пар поездов будут курсировать на линии "28 Мая" – "Ази Асланов" с интервалом в 4 минуты, "28 Мая" – "Ичеришехер" и "28 Мая" – "Дарнагюль" с интервалом в 8 минут. Эскалаторы, системы вентиляция, освещения и другие жизненно важные системы будут функционировать на всех станциях", - сказал главный инженер метрополитена.