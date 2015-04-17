​В следующем месяце в Баку откроется новая дорога

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Работы по строительству дороги, которая соединит автомобильную дорогу Баку круговая-1 с участком трассы Баку-Губа-Россия, на прилегающей к автовокзалу территории, выполнены на 80%.

Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис", на дороге длиной в 1 070 м также строится 15-пролетная эстакада протяженностью 445 м. На данный момент идет установка перил на эстакаде, и укладка асфальтобетонного покрытия. Проект планируется завершить в мае.

После ввода дороги в эксплуатацию, транспортные средства, движущиеся со стороны Сумгаита, а также пассажирские автобусы, двигающиеся от Международного автовокзала по маршруту Баку-Газах-граница Грузии, Алят-Астара-граница Ирана и Гаджигабул-Горадиз смогут, не въезжая на трассу Баку-Сумгаит, беспрепятственно выехать к Республиканскому спортивному комплексу по стендовой стрельбе и на автомобильную дорогу Баку круговая-1.