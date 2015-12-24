​В следующем году планируется сдать в пользование 7-8 тыс. га улучшенных земель

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В следующем году планируется продолжить реализацию незавершенных проектов. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде.

Он отметил, что уже сдана часть крупного проекта Самур-Абшеронского комплекса, в следующем году будут продолжены работы для его завершения: "В рамках данного проекта мы построили и сдали в эксплуатацию крупное водохранилище, проложили несколько каналов. В будущем году продолжим работы по сдаче в пользование плодородных земель. Начата реализация проекта по сдаче в пользование и улучшению водоснабжения орошаемых земель, работы по проекту продолжатся и в новом году. До конца года в Сиязаньском и Хызынском районах будет сдано в пользование 8 тыс. га плодородных земель. В следующем году также планируется улучшить и сдать в пользование 7-8 тыс. га земель. Средства на эти проекты выделил Госнефтефонд. В следующем году Госнефтефонд планирует выделить на эти цели 90 млн. манатов".

А.Ахмедзаде сообщил, что организация также работает с Всемирным банком. Кроме того, в сотрудничестве с ОАО заинтересованы и другие финансовые структуры.

По его словам, в этом году сдано 300 артезианских колодцев, а в следующем году планируется пробурить и сдать свыше 150 артезианских колодцев.